Milan, Tare esagera: “Dopo Modric, ora sta prendendo pure…” | Calciomercato

Modric e gli altri colpi di calciomercato del Milan di Tare.

Reijnders out e Modric in, ma il calciomercato del Milan è appena iniziato: adesso Tare è pronto ad accelerare anche su altri grandi obiettivi in entrata. Il punto.

Di certo iniziare il calciomercato con la pesantissima cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City non è qualcosa di esaltante per il Milan, ma Tare vuole rispondere immediatamente mandando un segale forte. Con l'addio di Reijnders, il club rossonero incasserà una cifra complessiva di circa 75 milioni di euro. Ecco dunque che, con un tale tesoretto in cassa, anche il mercato in entrata del Milan può partire in maniera importante.

Milan, parte il calciomercato: Reijnders via e dentro Modric, ma non solo

Igli Tare nelle ultime ore ha accelerato sensibilmente per Luka Modric. Decisivo il blitz del Ds albanese, che ha strappato il sì del fuoriclasse croato che si svincolerà a parametro zero dal Real Madrid. A tal proposito, tramite il suo sito ufficiale, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha confermato: "Il club rossonero e il centrocampista croato hanno trovato gli accordi per celebrare il matrimonio dopo l’addio al Real: contratto fino al 30 giugno 2026, tre milioni netti e opzione per un’altra stagione. Adesso, manca solo la firma: Modric è sempre più vicino al Diavolo". Ma non è ancora tutto. Già perché, stando alle ultime news di casa Milan, dopo Modric adesso Tare vorrebbe accelerare anche per altri due colpi di grande spessore: ecco tutti i dettagli <<<

ULTIME NOVITA': non solo Reijnders in uscita. In casa Milan tengono infatti banco anche le spinose situazioni riguardanti Theo Hernandez e Mike Maignan. Il primo, corteggiato dall'Al-Hilal con cui i rossoneri hanno già un accordo, deve ancora aprire all'ipotesi di trasferimento in Arabia e attende chiamate dall'Europa. Maignan invece è finito nel mirino del Chelsea e, anche se Allegri vorrebbe tenerlo a Milano, senza rinnovo potrebbe partire. Situazioni calde e in divenire.