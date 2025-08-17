Colpo di scena Milan, gira una voce folle: Tare ha un’idea clamorosa!

Attenzione alle nuove possibili evoluzioni a sorpresa del calciomercato del Milan: non solo Hojlund nel mirino rossonero

Mentre il Milan guidato da Allegri si appresta a iniziare ufficialmente la stagione con l’appuntamento in Coppa Italia contro il Bari, Tare e soci continuano a lavorare per chiudere al meglio questa calda sessione di calciomercato. L’obiettivo principale rimane ovviamente sempre l’attaccante, con Rasmus Hojlund in prima fila. Ma attenzione anche ai possibili colpi di scena in questo rush finale di mercato in ottica Milan.

Milan, non solo Hojlund: possibile sorpresa di calciomercato

Arrivare al centravanti del Manchester United non è un’impresa semplicissima. Tanti gli ostacoli, che non rendono affatto scontata la fumata bianca. Ecco perché, oltre a Hojlund, il Milan sta valutando e tenendo in piedi anche altre piste alternative per completare il proprio reparto avanzato.

Si va dal solito Vlahovic della Juventus, pupillo di Allegri, al costosissimo Nicolas Jackson del Chelsea, passando per i vari Goncalo Ramos del PSG, Victor Boniface del Bayer Leverkusen, Nikola Krstovic del Lecce, Breel Embolo del Monaco, Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid. Occhio però, perché in queste ultime ore è spuntata anche un’altra nuova clamorosa ipotesi a sorpresa.

Secondo Tuttosport infatti, il Milan potrebbe anche non comprare una nuova prima punta di ruolo e rimanere con Gimenez più Okafor e Leao come possibili falsi 9. In quel caso, al posto del centravanti, Tare potrebbe puntare su un colpo differente, come magari Federico Chiesa del Liverpool. Una nuova idea diversa per completare il calciomercato del Milan per quanto riguarda il reparto d’attacco. Valutazioni in corso.