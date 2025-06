Calciomercato Milan – Tare si scatena: “Lo vuole davvero! Contatti per…”

Nei giorni scorsi il dirigente rossonero ha fatto un blitz in Germania per Granit Xhaka , obiettivo numero uno nella testa del Milan per il centrocampo. Secondo Allegri e Tare, il centrocampista svizzero è il profilo perfetto sul quale puntare ad occhi chiusi. Sul piatto del Bayer Leverkusen sono stati messi circa 10 milioni di euro: bisognerà ancora trattare e limare le distanze tra le parti, ma il Milan punta Xhaka con grande forza . Ma non solo.

Sulla lista di mercato del Diavolo infatti ci sono anche altri nomi molto importanti, sia per il centrocampo che per altri reparti che sono da rinforzare. A tal proposito, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha svelato alcune grosse indiscrezioni su dei contatti in corso per un obiettivo top del Milan: ecco tutti i dettagli in merito <<<