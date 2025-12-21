Milan, Tare ci riprova: “Un colpo dalla Premier per Allegri” / Calciomercato

Il direttore sportivo dei rossoneri ha messo nel mirino un nome già trattato in passato dalla squadra meneghina: ecco allora di chi si tratta

Accelera il Milan, rimasto solo con la Serie A in questa stagione dopo l’eliminazione dalla Supercoppa italiana per mano del Napoli. I rossoneri guardano con fiducia a un campionato che li vede grandi protagonisti nelle zone alte della classifica e per questo il direttore sportivo Igli Tare continua a lavorare anche in questi giorni per aiutare Allegri già durante un complicato mercato di gennaio.

Le alte sfere del Milan sono state chiare: risorse ridotte all’osso per la sessione invernale di calciomercato. Nonostante questo Tare sta valutando comunque diversi nomi, a partire da quel Fullkrug per l’attacco che è di fatto a un passo dal vestire la maglia rossonera. Ma non solo: Allegri tra le altre cose ha bisogno anche di un difensore e, in tal senso, arrivano novità importantissime.

Tra i nomi in lista per i rossoneri, infatti, spunta quello di un calciatore che il Milan aveva già cercato con insistenza la scorsa estate, salvo poi dover alzare bandiera bianca all’ultima curva. Il profilo nel mirino di Tare arriva dalla Premier League e risponde al nome di Joe Gomez. Il centrale del Liverpool è più di una semplice idea, anche perché coi Reds non sta trovando moltissimo spazio. Si tratta di un nome da seguire che troverebbe senza dubbio l’apprezzamento di Allegri.