Mercato Milan, Tare piazza il colpo a sorpresa: giovane e fortissimo!

Stando alle ultime notizie di calciomercato che rimbalzano in casa Milan, Tare starebbe pensando a un colpo veramente interessante: i dettagli

Il Milan continua a guardarsi attorno in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Guardando già alla finestra di gennaio, tra gli obiettivi c’è anche quello di portare a casa un attaccante che completi il reparto offensivo rossonero. Nonostante il buon lavoro fatto in estate, manca infatti ancora qualche alternativa là davanti per Allegri.

In questo quadro, già dalla scorsa estate i fari rossoneri si sono posati su Rayan, duttile attaccante brasiliano di 19 anni del Vasco da Gama. Un talento puro, che in patria è considerato tra i gioielli più promettenti e interessanti in prospettiva futura. Per questo, il ragazzo ha attirato l’interesse di diversi club europei, tra cui proprio il Milan. Tare lo segue da tempo con attenzione, anche perché Rayan rappresenta una ghiottissima occasione di calciomercato.

Milan, le condizioni del colpo Rayan per il calciomercato di gennaio

La sua valutazione si aggira infatti attorno ai 14 milioni di euro. Decisamente pochi per un giocatore di queste qualità e prospettive, ma c’è un motivo. Il contratto di Rayan con il Vasco da Gama infatti è in scadenza a dicembre del 2026. A poco più di un anno dalla scadenza dunque, il gioiello brasiliano può partire – magari già il prossimo gennaio – a condizioni economiche particolarmente favorevoli. Sarebbe un investimento intrigante per il presente ma, al tempo stesso, anche e soprattutto in ottica futura. Occhio quindi a Tare che potrebbe piazzare questo bel colpo di mercato a sorpresa per l’attacco del Milan.