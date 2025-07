Milan, Tare sta lavorando a un colpo da urlo: ecco chi può arrivare

Il Milan guarda anche ad altri grossi obiettivi di calciomercato oltre a Jashari: ecco chi c'è sulla lista di Igli Tare per il colpo top

Se da una parte c’è la telenovela Jashari a tenere sempre banco, dall’altra il Milan sa che deve pensare anche ad altri obiettivi di calciomercato per completare la rosa a disposizione di Allegri. E un colpo in particolare, richiesto anche dal tecnico rossonero, dovrà arrivare e sarà anche molto grosso: l’attaccante.

In questo caso, sappiamo che il sogno di Allegri e del Milan rimane sempre Dusan Vlahovic che è in uscita dalla Juventus. La situazione però non è semplicissima. La Juve chiede circa 20/25 milioni di euro, una cifra abbordabile per un pezzo pregiato come il serbo. L’ostacolo da superare invece rimane sempre il pesantissimo ingaggio del classe 2000. Tare ci lavorerà, ma nel frattempo ha messo nel mirino anche altri nomi top in caso di fumata nera per Vlahovic. E attenzione, perché non sono escluse anche possibili clamorose sorprese.

Milan, ecco chi c’è sulla lista di calciomercato di Tare

I nomi molto pesanti di Darwin Nunez (Liverpool), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) e Victor Boniface (Bayer Leverkusen) sembrano essersi decisamente allontanati, visti i costi proibitivi delle possibili operazioni. Occhio invece a profili interessanti che rappresentano anche delle buone occasioni di mercato come Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United, e Tolu Arokodare del Genk. A Tare, che segue sempre con un occhio molto attento la Bundesliga, piace poi anche il bosniaco Ermedin Demirovic dello Stoccarda. Ma il nome ad effetto e che sta scalando posizioni in queste ultime ore sarebbe un altro ancora.

Parliamo di Goncalo Ramos del PSG. Il 24enne portoghese, reduce da una stagione da riserva a Parigi ma comunque condita da ben 19 gol e 6 assist, sarebbe stato proposto dal solito Jorge Mendes (che, dopo Conceicao e Joao Felix, ha appena portato anche Estupinan in rossonero). L’operazione potrebbe prendere piede con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Occhio dunque alle varie piste di mercato per l’attacco del Milan alternative alla prima scelta, che rimane sempre Vlahovic.