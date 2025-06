Calciomercato Milan, poco fa l’annuncio: “Tare ha bloccato un nuovo colpo”

Non solo la pesante cessione di Reijnders e il colpo Modric: il calciomercato del Milan è pronto a riservare tantissime altre novità e le ultime news lo confermano. Tra i sacrifici eccellenti ci sarà anche quello di Mike Maignan, ad un passo dal Chelsea. Poi ci sarà da delineare anche il futuro di Theo Hernandez, altro top in uscita, senza dimenticare pure Rafael Leao, corteggiatissimo dal Bayern Monaco. Ma il primo tassello che andrà a sistemarsi sarà appunto quello relativo a Maignan, ora veramente vicinissimo all'addio. Il Milan spera di incassare circa 20/25 milioni di euro, mentre l'offerta del Chelsea al momento sarebbe di circa 15 milioni. La sensazione forte è che una quadra, in un modo o nell'altro, verrà trovata. E nel frattempo Igli Tare si sta muovendo anche sul mercato in entrata, tanto che il direttore sportivo del Milan avrebbe bloccato un nuovo colpo di calciomercato: ecco tutti i dettagli <<<