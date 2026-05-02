Siamo ad inizio maggio eppure, in merito al prossimo mercato del Milan, ci sono già diverse piste da seguire. In attesa di capire il budget a disposizione del club rossonero e quelle che saranno le cessioni, è già possibile delineare diversi nomi per ruolo nella lista della dirigenza. Esaminiamo dunque quello che ad oggi appare come il piano A e le eventuali alternative per ogni ruolo. Serve almeno un titolare per reparto: un difensore centrale, una mezzala e una punta centrale.

Le prime idee per rinforzare ogni reparto

Partendo dalla difesa, sappiamo già che arriverà un centrale, magari uno già abituato sia a giocare in una difesa a quattro che in una a tre. In questo senso il piano A èdella: nonostante il contratto in scadenza nel 2027, il costo è di non meno di 25 milioni, anche perché i biancocelesti dovranno dare il 50% al. Quello diè ad oggi il nome principale, ma non mancano le alternative. Escludiamodelche, anche se piace, costa troppo. Ci sono altri due nomi interessanti sempre in: stiamo parlando didele didell’. Occhio poi alle eventuali occasioni: una di queste potrebbe esseredel, anche lui in scadenza nel 2027 e in cerca di spazio dopo una stagione con parecchie panchine.

Passiamo ora al centrocampo. Ormai si sa da qualche mese: l’obiettivo numero uno del Milan è Leon Goretzka del Bayern Monaco. A partire da giugno sarà svincolato, quindi i rossoneri potrebbero anche riuscire ad aggiudicarselo a zero. La concorrenza non manca e, in più, il Milan potrebbe essere costretto a sborsare dei bonus pesanti alla firma, ma ad oggi è lui la priorità per caratura internazionale ed esperienza. L’alternativa principale è Ismael Koné del Sassuolo: anche lui piace molto e non è nemmeno escluso che possano arrivare entrambi, qualora partissero sia Fofana che Loftus-Cheek. Prendere sia Goretzka, che ha 31 anni, che Koné, che ne ha 23, significherebbe pensare sia al presente che al futuro, inserendo qualità, corsa e forza fisica.

Poi c’è un altro nome per il centrocampo, ma secondo noi è legato esclusivamente alla permanenza o meno di Luka Modric: stiamo parlando di Nicolò Fagioli della Fiorentina, un regista che Allegri stima molto. Se il croato dovesse restare, però, non avrebbe molto senso acquistare un altro giocatore in quel ruolo, considerando anche che in rosa ci sono già Jashari e Ricci.

Rebus centravanti: il Milan cerca il nome giusto

Concludiamo con l’attacco. Qui le idee sono meno chiare, dato che ci sono tanti nomi ma è difficile individuare il vero preferito della dirigenza. La cosa certa è che è un acquisto che non si può sbagliare e per questo non si è ancora deciso su chi puntare: ci sono tante valutazioni da fare. Tra i nomi che piacciono ce ne sono alcuni con costi elevatissimi, altri con pretese d’ingaggio alte, ma anche altri un po' più accessibili. Ad oggi è sbagliato escludere nomi a priori, perché per risolvere finalmente la lacuna del numero nove ci aspettiamo anche che la dirigenza possa fare uno sforzo in più.

Ad oggi i nomi più noti nella lista del club sono Moise Kean della Fiorentina e Dusan Vlahovic della Juve, forse le situazioni più complicate dell’intera lista ma da tenere comunque in considerazione. Poi ci sono le occasioni: ad esempio Goncalo Ramos, attualmente una seconda scelta al PSG, è uno dei profili che potrebbe cambiare aria in estate. Un altro nome è Nicolas Jackson del Chelsea, reduce da una stagione in prestito al Bayern Monaco: a fine stagione farà ritorno ai Blues che gli cercheranno una nuova sistemazione.

Poi ci sono altri nomi emersi nell’ultimo mese: uno di questi è Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid, con caratteristiche compatibili con l’attaccante che vuole Allegri e costi più accessibili. Infine chiudiamo con l’ultimo nome fatto in questi giorni, quello di Gabriel Jesus dell’Arsenal, anche lui profilo di spessore in uscita a fine stagione.