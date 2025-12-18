Milan, spunta un nome totalmente a sorpresa: “Tare vuole lui” / Mercato

Spunta un nuovo nome per il mercato dei rossoneri: il direttore sportivo è in pressing, ecco chi può arrivare durante le prossime sessioni

Lavori in corso in casa Milan. I rossoneri saranno impegnati oggi in Supercoppa italiana, ma intanto lavorano anche in vista dell’imminente sessione di calciomercato. Le ultime comunicazioni di Furlani a Tare sono andate verso una direzione chiara: nonostante tutto, risorse economiche limitate in inverno. A meno, ovviamente, di cessioni o di occasioni irrinunciabili.

Molto passerà allora anche dal destino di Gimenez, che sembra ormai fuori dai piani del Milan. Dopo l’operazione il messicano potrebbe essere ceduto in inverno, per aiutare Tare a inseguire i tre colpi richiesti da Allegri alla società. Un difensore, un esterno a destra e un attaccante rimangono la principali richieste del tecnico, con il direttore sportivo che valuta in tal senso anche un nome a sorpresa.

Nel mirino di Igli Tare, infatti, è finito il nome di Andrej Kostic. Attaccante montenegrino classe 2007, si sta mettendo in luce con il Partizan Belgrado. Arrivato in estate alla squadra serba, si è messo in mostra segnando già otto reti in campionato. I tifosi italiani lo ricordano per la rete segnata contro l’Italia U21 a inizio settembre, gara che potrebbe aver aiutato il Milan ad accendere i riflettori. Si tratta di un talento indiscusso, che potrebbe arrivare in rossonero per iniziare col Milan Futuro e andare poi a rinforzare la squadra di Allegri.