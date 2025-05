Calciomercato Milan – Tifosi senza parole, Sky sgancia la bomba: “Tutto vero”

Il Milan ha scelto Tare come nuovo DS e il dirigente albanese è già pronto a entrare in azione. L'ex Lazio sbarcherà a Milano tra lunedì e martedì e si metterà immediatamente al lavoro su più fronti. In particolare, fari puntati sul nuovo allenatore del Milan e alcune importanti questioni di calciomercato .

Sul tema allenatore possiamo dire che il preferito rimane Vincenzo Italiano, che però è fortemente legato al Bologna e potrebbe rimanere in rossoblù. Si seguono dunque anche altre piste. Ma è sul fronte del calciomercato che Tare avrà già da affrontare qualche grattacapo importante. Sappiamo infatti della questione Reijnders, corteggiatissimo dal Manchester City che sarebbe pronto a presentare un'offerta super al Milan. E presentarsi subito con una cessione del genere non sarebbe proprio il massimo per Tare, soprattutto in un momento di protesta così forte della piazza rossonera. Ma non è ancora tutto. Anzi, proprio in queste ultime ore da fonte Sky è arrivata anche un'altra pesantissima novità di mercato che sta spiazzando tutti: ecco i dettagli <<<