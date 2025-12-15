Milan show, doppio colpo Tare: “Uno a gennaio, poi un big in estate” / Mercato

Scatenati i rossoneri in chiave calciomercato: il direttore sportivo è pronto a chiudere un doppio colpo per aiutare Allegri

Accelerano i lavori in via Aldo Rossi per costruire il Milan del futuro. Scatenato in tal senso il direttore sportivo Igli Tare, che sta lavorando incessantemente per rinforzare la rosa di Allegri non solo per gennaio ma anche in vista dell’estate. Il direttore sportivo rossonero, infatti, va di corsa ed è pronto a chiudere un clamoroso doppio colpo nei prossimi giorni.

Tra le necessità principali in casa Milan, già a partire da gennaio, c’è senza dubbio quella di un attaccante che possa garantire gol ad Allegri. In tal senso, nelle ultime ore è tornato a farsi avanti prepotentemente il nome di Fullkrug. Il calciatore del West Ham non si è ambientato in Premier League, da qui l’assist per Tare: il direttore sportivo rossonero sta lavorando per un prestito fino al termine della stagione, con eventuale riscatto da valuare poi in estate. Quando, però, i rossoneri sono pronti al colpaccio.

Quella di Fullkrug, infatti, potrebbe essere una soluzione transitoria in attesa di poter regalare un attaccante di prima fascia assoluta ad Allegri. Lavora proprio in questa direzione il Milan, che sta provando a fare di tutto per convincere Dusan Vlahovic a sposare la causa rossonera. Conferme arrivano dalla Spagna, dove si parla di accordo vicinissimo tra Tare e l’entourage del calciatore serbo. Una pista da seguire, per quello che sarebbe un clamoroso doppio colpo per i rossoneri.