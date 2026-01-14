Milan show, bomba di mercato: “Tare prende un nome pazzesco”

I rossoneri non si fermano e continuano a guardare al futuro, non solo per la sessione invernale. Occhio alla nuova idea per l’estate

Inverno e non solo. Il Milan progetta a tutto tondo la squadra del futuro, per consegnare ad Allegri un gruppo che possa aprire un ciclo in Italia e non solo. Giovani di qualità saranno alla base del progetto, ma è evidente anche come insegna il caso Modric che sarà importante anche portare giocatori di indiscussa esperienza per guidare il gruppo. Occhio, allora, all’ultima idea di Tare.

Non è un segreto che il direttore sportivo del Milan sia da sempre attento alle possibili occasioni di mercato. E proprio in questa direzione guarda l’ultima idea del ds. Tare, infatti, ha messo gli occhi su un calciatore destinato a lasciare la sua squadra alla fine di questa stagione. E non si tratta di un calciatore qualsiasi, ma di un campione dal talento indiscusso. E proprio in questa direzione si sta muovendo la società rossonera, determinata a chiudere un colpo di livello per Allegri. Attenzione in tal senso alle ultime novità.

Nel mirino del Milan c’è infatti il nome di Leon Goretzka. Pilastro della nazionale tedesca e del Bayern Monaco per anni, oggi il centrocampista ha 31 anni e non sta indubbiamente vivendo la fase più brillante della carriera. Ma la qualità del calciatore è indiscussa e, per questo, Tare sta valutando il colpo a zero in estate, quando il tedesco si libererà dal club bavarese. Riflessioni in corso, però, soprattutto sull’ingaggio da 7 milioni, a cui difficilmente il centrocampista sarà disposto a rinunciare.