Milan, scelto il colpo per gennaio! Mediaset conferma: "Vogliono comprare..."

Non solo campo, non solo Napoli: in casa Milan si parla sempre anche di calciomercato. Attenzione al colpo in vista della sessione di gennaio

Mentre il Milan guidato da Allegri corre e combatte in campo – con il Napoli di Conte nel mirino – in casa rossonera si parla sempre anche di calciomercato. Come sappiamo infatti, Tare è sempre al lavoro in vista del futuro, con un occhio particolarmente puntato alla prossima sessione invernale di mercato.

Gennaio infatti sarà molto importante per il Milan, soprattutto quest’anno in cui si respirano ambizioni importanti. Ecco perché il calciomercato di riparazione potrebbe veramente rivelarsi determinante per l’ultima parte di stagione, quella decisiva per raggiungere gli obiettivi. A tal proposito, il club rossonero avrebbe già individuato e deciso il primo grande colpo di mercato per gennaio.

Mediaset conferma l’obiettivo di calciomercato del Milan

La priorità, come spesso vi abbiamo raccontato, è mettere le mani su un nuovo difensore. L’dea del Milan infatti è quella di aggiungere un centrale di spessore e pronto subito. E, come sottolineato da Sport Mediaset, in cima alla lista c’è sempre Joe Gomez del Liverpool. Tare ci aveva provato negli ultimi giorni della scorsa finestra estiva di mercato, salvo vedersi sfumare l’operazione perché i Reds non sono riusciti a trovare un sostituto prima della chiusura della sessione.

L’obiettivo, però, rimane sul taccuino rossonero. Tanto che il Milan sarebbe pronto a ripresentarsi a gennaio alla porta del Liverpool, puntando anche sul fatto che il classe 1997 sta trovando poco spazio con la squadra di Slot. Se si aprirà il varco giusto, il Milan tornerà dunque all’assalto per Joe Gomez.