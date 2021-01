Milan, raggiunto l’accordo con il Chelsea per Tomori

MILANO – Dopo Soualiho Meité e Mario Mandzukic, il Milan sta per mettere a segno il terzo colpo in entrata di questa sessione invernale di calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno infatti raggiunto l’accordo con il Chelsea per prelevare Fikayo Tomori, centrale difensivo canadese naturalizzato inglese. Classe 1997, è cresciuto calcisticamente proprio nei Blues, pur avendo affrontato diverse esperienze in prestito prima al Brighton, poi nell’Hull City e infine, prima di tornare a Londra, al Derby County. Nel 2019 è rientrato alla base, ma nel club di Roman Abramovic non ha mai trovato molto spazio. Soprattutto in questa stagione i numeri sono eloquenti: ha giocato una sola volta in Premier League, mentre non ha disputato neppure un minuto in Champions League. Milan e Chelsea hanno ormai limato anche gli ultimi dettagli per il suo trasferimento all’ombra del Duomo.

AFFARE IN PRESTITO – L’operazione verrà formalizzata sulla base di un prestito sino al termine della stagione, con diritto di riscatto fissato a ben 30 milioni di euro. Stando a quel che riferisce MilanNews.it, già nelle prossime ore Tomori sbarcherà a Milano. La firma sul contratto arriverà domani o al massimo giovedì, dopodiché mister Stefano Pioli avrà a disposizione un nuovo difensore centrale per completare il proprio reparto arretrato. Un ulteriore indizio di mercato lo ha lanciato poco fa, seppur indirettamente, Frank Lampard, allenatore del Chelsea. Il tecnico inglese, infatti, non ha portato neppure in panchina Tomori per la partita di questa sera fra la sua squadra e il Leicester, valida per il diciottesimo turno di Premier. Tomori, insomma, sta preparando le valigie per volare in Italia ed è pronto ad iniziare questa nuova avventura con la maglia rossonera. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<