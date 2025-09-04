Milan, primo colpo di mercato per gennaio: Allegri ha già deciso!

Chiusa la finestra di calciomercato estiva, il Milan e Allegri guardano già avanti: ecco la scelta sul prossimo colpo per gennaio

E’ vero, il calciomercato estivo ha appena chiuso i battenti, ma le voci riguardanti il Milan non si fermano. Anzi. Questo perché, nonostante la gran mole di operazioni fatte sia in uscita che in entrata da Tare, il mercato rossonero alla fine è risultato comunque un po’ incompleto. Ma la possibilità di rimediare arriverà già tra pochi mesi.

Già nei giorni scorsi si è parlato di possibili “pescate” dal mercato degli svincolati in ottica Milan. Vi abbiamo parlato ad esempio del difensore giapponese ex Bologna e Arsenal Takehiro Tomiyasu, profilo di qualità ed esperienza ma ancora relativamente giovane (26 anni) e capace di giocare sia al centro della difesa che sulla fascia destra.

Sono circolati poi anche altri nomi, ma la sensazione è che il Milan voglia aspettare la finestra di calciomercato di gennaio per tornare a operare concretamente. Anche perché un discreto tesoretto per intervenire il Diavolo lo ha messo da parte e lo avrà a disposizione. E a tal proposito, Allegri avrebbe già le idee ben chiare sul da farsi.

Milan, occhio al calciomercato invernale: il primo colpo sulla lista

In vista di gennaio, in questo momento la priorità del tecnico rossonero sarebbe un nuovo centrale di difesa di spessore e di sicura affidabilità. Allegri vorrebbe proprio quel difensore in più che si aspettava già in estate ma che non è mai arrivato. Sarà con ogni probabilità proprio questo il primo colpo di mercato del Milan per gennaio. Ovviamente nelle prossime settimane Tare – insieme proprio ad Allegri – studieranno diversi profili e le varie possibilità, alla ricerca del nome giusto. Segnale del fatto che, soprattutto in casa Milan, il calciomercato non finisce davvero mai. Ma provando a fare qualche nome plausibile, chi potrebbe fare veramente al caso di Max?

Occhio ai big in scadenza a giugno

Attenzione in particolare a quei giocatori che andranno in scadenza di contratto a giugno 2026 e che a gennaio rappresenteranno delle ghiottissime occasioni di calciomercato a costi molto invitanti. Tra i big di spessore ed esperienza internazionale troviamo ad esempio Merih Demiral dell’Al-Ahli, già accostato al Milan in estate e che Allegri conosce bene, o Aymeric Laporte, ex Manchester City oggi all’Al-Nassr che scalpita per tornare a giocare in Europa. Altri profili accostati al Milan ad inizio mercato sono poi quelli di Niklas Sule, in scadenza con il Borussia Dortmund, Diogo Leite dell’Union Berlino e Andreas Christensen del Barcellona. Guardando invece al mercato italiano, occhio alle occasioni come Djimsiti dell’Atalanta e Lucumì del Bologna. Quest’ultimo non è in scadenza a giugno 2026 bensì nel 2027, ma vuole cambiare aria e potrebbe rappresentare comunque una bella occasione di calciomercato per la difesa del Milan.