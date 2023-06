Calciomercato Milan / Clamoroso Di Marzio: “Dopo Tonali, occhio anche a…”

Tante news, tanti nomi, una sola certezza: il calciomercato del Milan sta letteralmente esplodendo. Tra cessioni pesanti ( Tonali ) e nuovi colpi in entrata, il club rossonero è tra i protagonisti principali di questa sessione estiva. L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha rivelato in diretta su Sky novità decisamente importanti.

Ecco quanto riferito dal giornalista sugli obiettivi rossoneri: "Frattesi resta un obiettivo, ma non è una trattativa avanzata. I nerazzurri non lo hanno mollato. Chi fa prima, prende Frattesi. Loftus-Chek resta un nome, così come Reijnders. Poi sicuramente il Milan ne ha anche altri per il centrocampo. La novità è su Marcus Thuram, che ha deciso di non andare al PSG: il Milan si aspetta entro 24/48 ore il sì definitivo dell'attaccante". Fatto il punto sulle entrate, attenzione a quanto rivelato sempre da Di Marzio per quanto riguarda le uscite <<<