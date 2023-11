Mercato Milan | Pellegatti svela il primo colpo di gennaio: “Gira un nome…”

Non ci sono dubbi: a gennaio il Milan sarà costretto a intervenire in maniera importante sul mercato. Da quanto abbiamo raccolto in questi giorni, dovrebbero essere ben tre i colpi in programma in vista della sessione invernale di calciomercato del Milan. Insomma, qualcosa in più di semplici ritocchi. Ed è per questo che i dirigenti rossoneri sarebbero già da tempo a lavoro per sondare il mercato internazionale e per individuare i profili giusti sui quali puntare a gennaio. Uno di questi è spuntato a sorpresa proprio in queste ore. Ne ha parlato nello specifico il noto giornalista di fede rossonera, sempre molto vicino alle questioni di casa Milan, Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube: ecco tutti i dettagli <<<