Calciomercato Milan, Moncada rifà la squadra: ecco chi vuole comprare!

Come spesso vi abbiamo riferito nel corso delle ultime settimane, in estate il Milan andrà incontro a una vera e propria rivoluzione di calciomercato . Il cambiamento partirà dalla testa e dunque da un nuovo allenatore . Poi però il ribaltone si estenderà naturalmente anche alla squadra, con praticamente tutti i reparti che verranno ristrutturati in maniera importante sul mercato. Tra i ruoli maggiormente interessati a questa rivoluzione ci sarà senza dubbio quello dei centrali di difesa . La retroguardia rossonera infatti ha imbarcato parecchia acqua in questa stagione e c'è bisogno di un rinnovamento generale. Per questo motivo, diversi difensori del Milan rischiano il taglio in estate .

Nello specifico, i due centrali maggiormente in bilico sono sempre Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Il tedesco ha richieste importanti dalla Germania, mentre l'inglese ha parecchio mercato in giro per l'Europa e soprattutto in Premier League. Il Milan ascolterà le offerte per entrambi (e chissà, magari anche per gli altri difensori attualmente in rosa). E intanto sta già sondando il mercato nazionale e internazionale alla ricerca di nuovi profili importanti su cui puntare. In particolare, Geoffrey Moncada avrebbe sulla propria lista almeno 8 grandi obiettivi di calciomercato per la difesa del Milan del futuro, tenendo conto che ne potrebbero arrivare anche due in estate: ecco dunque tutti i nomi, uno dopo l'altro, sulla lista rossonera <<<