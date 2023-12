Calciomercato, Milan da paura: ecco la formazione che sogna Cardinale

Come è ben noto ormai, il Milan sta lavorando alacremente sul mercato alla ricerca di profili e prospetti importanti sui quali puntare sia a gennaio, sia in vista della prossima estate. E in effetti la rosa e la formazione rossonera del prossimo anno, tra cessioni e nuovi colpi di calciomercato in entrata, potrebbero essere notevolmente differenti da quelle attuali. Una rivoluzione? Non proprio, ma quasi. Partendo dalla panchina (con Pioli in forte discussione) fino ad arrivare ai giocatori: tanti cambiamenti sono alle porte.