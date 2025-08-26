Clamoroso Milan, non solo Harder: "Può arrivare pure Vlahovic se..."

Attenzione ai possibili sviluppi di calciomercato in ottica Milan nei prossimi giorni: Harder nome caldo, ma occhio anche a Vlahovic

Giornate e ore di fuoco per il Milan, che deve chiudere il proprio calciomercato con gli ultimi colpi da consegnare ad Allegri. La priorità chiaramente è l’attaccante, con Harder come profilo caldissimo dopo il nulla di fatto con Boniface. A tal proposito, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha svelato le ultime news sul proprio sito ufficiale.

“I rossoneri si sono fiondati su Conrad Harder, attaccante danese per cui è stato trovato un accordo con lo Sporting CP sulla base di 24 milioni di euro più 3 di bonus. I portoghesi stanno ora visionando i documenti, ma non hanno ancora dato il via libera al giocatore per poter viaggiare l’Italia. Per questo, infatti, servirà ancora qualche giorno: il club di Lisbona vuole infatti avere prima la certezza dell’arrivo del sostituto, Fotis Ioannidis, che sarà impegnato nella serata di giovedì per i playoff di Europa League con il Panathinaikos. A questo punto è difficile che il calciatore danese possa viaggiare per l’Italia prima di giovedì: il Milan, intanto, attende”. Questo scrive Di Marzio su Harder, ma attenzione. Stando alle ultime notizie di calciomercato, il Milan potrebbe provarci in extremis anche per Vlahovic a prescindere da Harder.

Milan, Vlahovic più Harder: la suggestione di calciomercato

I rossoneri – su precisissima indicazione di Allegri – non hanno mai smesso di guardare con attenzione alla situazione di Dusan Vlahovic, sempre in bilico alla Juventus. L’attaccante serbo è il preferito in assoluto da Max per l’attacco del Milan e lo considera l’ultimo tassello ideale per completare il reparto offensivo rossonero.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’arrivo di Harder non chiuderebbe affatto le porte a un tentativo finale per Vlahovic nelle ultime ore di mercato. Tutto ruoterà intorno a due fattori: le richieste economiche dell’entourage del giocatore della Juve, soprattutto sul fronte ingaggio, e l’eventuale addio di Santiago Gimenez.

Il centravanti messicano, infatti, potrebbe entrare nei piani della Roma di Gasperini nel caso in cui Dovbyk dovesse lasciare la capitale per accasarsi altrove. Un incastro complicato, ma che se dovesse andare a buon fine potrebbe aprire la strada al Milan per il colpo Vlahovic negli ultimi giorni di calciomercato.