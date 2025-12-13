Milan, spunta un nome a sorpresa per l’attacco: “Si muove Moncada” / Mercato

Lavorano in vista della sessione di gennaio i rossoneri. Chiare le necessità di mister Allegri e la società si sta muovendo per accontentarle

Riflessioni sul futuro in atto a via Aldo Rossi. La dirigenza del Milan continua a lavorare in vista del futuro, tra il sogno scudetto di questa stagione e la volontà di tornare in pianta stabile tra le protagoniste in Italia e non solo. Gran parte del progetto passerà inevitabilmente da Allegri, che ha già avanzato le sue richieste in vista del mercato di gennaio.

Il Milan sa bene quello di cui ha bisogno il tecnico: un difensore, un esterno a destra e un attaccante. Senza considerare poi quelle che potrebbero diventare nuove necessità in caso dovessero partire altri calciatori nel mercato invernale. Una sessione in cui, comunque vada, qualcosa sarà fatto. E proprio in questo senso arrivano importanti novità da parte di Moncada.

Il dirigente rossonero ha infatti individuato il nuovo attaccante per il Milan. Si tratta di un nome a sorpresa, già nel mirino di diverse squadre della Bundesliga. Il nome è quello di Sidiki Cherif, oggi impegnato con l’Angers e valutato circa 30 milioni. Un colpo, insomma, tutt’altro che scontato e che dovrà essere valutato da Allegri. Ma, intanto, Moncada stesso ha già seguito da vicino il calciatore insieme agli osservatori del club.