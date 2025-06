Milan, spunta un nome da urlo! Pellegatti: “Vi dico che…” | Calciomercato

Come vi avevamo anticipato in tempi non sospetti, il calciomercato estivo del Milan sarà di quelli veramente frenetici e importanti. Tra grosse cessioni e nuovi colpi in entrata, il club rossonero sarà protagonista di tanti movimenti di rilievo. La conferma arriva già dalle prime operazioni che il Milan sta facendo, ma siamo soltanto all'inizio. A tal proposito, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha dato alcuni aggiornamenti davvero interessanti sul proprio canale YouTube.