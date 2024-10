Calciomercato Milan – Zirkzee? No: in realtà il Milan vuole comprare… / News

Non ci sono dubbi sul fatto che il Milan, oltre a un centrocampista, cerchi un nuovo attaccante di livello da affiancare a Morata nel prossimo futuro. Un centravanti è uno degli obiettivi di calciomercato più importanti dei rossoneri, visto che Jovic è fuori dal progetto e in uscita e che Abraham ancora non convince a pieno e potrebbe anche non essere riscattato dalla Roma.