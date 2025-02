Milan News – Ultim’ora Joao Felix: “Il giocatore ha deciso che…”

Subito dopo il colpaccio Santiago Gimenez, l'altro grande acquisto del Milan dell'ultimo mercato invernale è senza dubbio Joao Felix. Un colpo voluto fortemente da Sergio Conceicao, ma anche da Ibrahimovic e soci che ci hanno lavorato fortemente riuscendo alla fine a strappare un prestito secco dal Chelsea. Una formula che ha aiutato il Milan a centrare l'obiettivo di calciomercato, ma che allo stesso tempo mette in dubbio la permanenza di Joao Felix in rossonero in vista del futuro. Ci sarà da trattare ancora e trovare nuovi accordi con il Chelsea, con l'appoggio del super agente Jorge Mendes. Nulla però può essere ritenuto scontato, ad oggi. E a tal proposito, possiamo dire che proprio su Joao Felix e sul suo futuro al Milan ci sono aggiornamenti di calciomercato decisamente importanti <<<