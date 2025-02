Calciomercato – Clamoroso: Tonali torna al Milan? Poco fa l’annuncio improvviso

Parlando di calciomercato, ci sono veramente tantissimi temi aperti che riguardano il Milan. Dal futuro assolutamente in bilico di molti giocatori e anche alcuni big (come Theo Hernandez e non solo) a quello della panchina (con Sergio Conceicao in discussione), passando per i rinnovi (Reijnders, Maignan, Pulisic) e ovviamente gli obiettivi in entrata. Insomma, in casa rossonera si respira ancora una volta aria di grande fermento. Anzi, questa volta - a dirla tutta - c'è proprio aria di rivoluzione. In vista del prossimo mercato estivo infatti son previsti moltissimi movimenti e cambiamenti e tutti potrebbero essere coinvolti in questo ribaltone generale.