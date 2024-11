Calciomercato Milan – Clamoroso Tonali: poco fa l’annuncio sul ritorno! | News

Approfittando della pausa per le nazionali, in casa Milan si sta parlando parecchio di calciomercato e di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. I rinnovi sono la priorità dei rossoneri, che sono al lavoro per cercare la quadra soprattutto con Maignan, Gabbia, Theo Hernandez e Reijnders. Di questi temi vi abbiamo già parlato nelle scorse ore, ma in ballo c'è anche molto altro.