Milan News – Terremoto rossonero, tutto vero: “Addio a fine stagione” | Mercato

Sergio Conceicao non sarà l'unico a salutare il Milan al termine di questa stagione. Se infatti il tecnico portoghese non ha chance di rimanere sulla panchina rossonera a prescindere dai risultati che otterrà da qui alla fine, occhio anche ad altri nomi che potrebbero essere fatti fuori dal nuovo progetto tecnico del Milan in vista del calciomercato estivo. Questa stagione ha infatti messo in mostra tante lacune dell'attuale rosa del Diavolo. Da qui nasce dunque l'esigenza di dare un taglio netto con il passato per provare a costruire qualcosa di nuovo e di migliore in sede di mercato. E allora, grossa attenzione a quello che potrebbe succedere.