Milan, annuncio col botto: “Tare ha scelto, ecco chi vuole comprare!” | Calciomercato

La guerra di nervi tra il Milan e il Bruges per Jashari, primo obiettivo di calciomercato di Tare per il centrocampo, prosegue. Per ora le parti rimangono ferme sulle proprie posizioni, in attesa di un segnale dall'altra parte che però non arriva. Una situazione di stallo che non fa certamente stare tranquillo il Milan, che crede fermamente di aver fatto il massimo per riuscire a portare Jashari in rossonero.