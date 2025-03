Calciomercato Milan – Tare prenota il primo colpo: “Vuole comprare…” | News

Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore, con ogni probabilità Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan al quale verrà affidato il nuovo progetto tecnico e il calciomercato rossonero. Tare, insieme con la proprietà, sceglierà il nuovo allenatore e poi si tufferà immediatamente sul mercato, vista la mole di lavoro veramente enorme che c'è da fare in vista dell'estate. Il Milan viaggia infatti verso una rivoluzione totale della propria rosa, tra cessioni eccellenti e nuovi grandi colpi di calciomercato in entrata. Insomma, di tempo da perdere non ce n'è proprio.