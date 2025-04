Calciomercato, Tare ribalta il Milan: ha 7 nomi clamorosi in mente! / News

Il Milan è ancora alla ricerca del prossimo direttore sportivo al quale affidare il nuovo corso rossonero e anche il prossimo calciomercato estivo. In cima alla lista, ad oggi, c'è senza dubbio Igli Tare, ex DS della Lazio, che gode del forte appoggio di Zlatan Ibrahimovic. Le altre alternative sulla lista, per un motivo o per l'altro, sono attualmente più fredde. Tare sta dunque scalando rapidamente le preferenze anche nella mente dell'AD rossonero Giorgio Furlani. In passato, a Roma, il dirigente albanese si è distinto per aver scovato e valorizzato numerosi talenti di livello assoluto. Ma quali potrebbero essere i nomi che potrebbe portare a Milano? Incrociando le ultime indiscrezioni con le sue strategie di mercato, abbiamo provato a individuare i possibili grandi obiettivi estivi per il nuovo Milan: ecco, uno per uno, i nomi da tenere d’occhio sulla lista di Tare <<<