Milan, sorpresa di mercato: Moncada tira fuori un nome tutto nuovo!

L'area scouting del Milan continua a muoversi sottotraccia alla ricerca di nomi e possibili nuovi obiettivi di mercato per il prossimo futuro. In questo senso, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono sempre attentissimi, con il secondo che continua ad aggiungere nomi e profili alla lista di calciomercato del Milan. Anche perché la rosa rossonera, seppur evidentemente rinforzata e notevolmente allungata dal mercato estivo, non è ancora completa e necessiterà di ulteriori innesti durante le prossime finestre di calciomercato. Da questo punto di vista, proprio in queste ore è spuntato un nome completamente nuovo e molto interessante che sarebbe finito nelle mire del Milan <<<