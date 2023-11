Calciomercato Milan | Tifosi senza parole: “Ecco chi può arrivare a gennaio”

1 di 2

Gli obiettivi del Milan

Calciomercato Milan, spunta una news folle.

Come ben sappiamo, già a gennaio il Milan ha intenzione di operare in maniera molto importante sul fronte del mercato. Tanti gli obiettivi di calciomercato rossoneri: terzino sinistro, difensore centrale e centravanti sono le priorità principali. Ed è per questo che stanno circolando tantissimi nomi in orbita Milan.

Per quanto riguarda il terzino sinistro, il prescelto ormai da mesi è lo spagnolo Juan Miranda del Betis. La trattativa è in fase avanzata. Per il ruolo di centrale difensivo invece il casting è ancora apertissimo, con tanti papabili profili attenzionati dai dirigenti rossoneri. In attacco il sogno è Jonathan David, che però costa tanto. Anche in questo caso comunque la lista di mercato del Milan è piena di alternative di livello. Ma occhio anche alle possibili sorprese.

L'ultima idea di calciomercato del Milan

Già perché Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Antonio D'Ottavio stanno sondando in lungo e in largo il mercato internazionale e i colpi di scena potrebbero essere sempre dietro l'angolo. E l'ultima idea a sorpresa del Milan proprio per gennaio - se confermata - avrebbe veramente del clamoroso: ecco di cosa si tratta <<<