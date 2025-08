Calciomercato Milan, Sky dà l’annuncio in diretta: “Colpo a un passo”

Il Milan sta accelerando per diversi obiettivi di calciomercato e nelle prossime ore potrebbe chiudere un colpo: le ultime news in diretta Sky

Ore caldissime in casa Milan, che sta accelerando per alcuni grossi obiettivi di calciomercato. Il primo è senza dubbio il terzino destro Athekame, oggi veramente vicinissimo al trasferimento in rossonero dallo Young Boys. Il Milan ha rilanciato, arrivando a mettere sul piatto 8 milioni di euro più bonus, e adesso la forbice tra domanda e offerta è davvero minima.

Mancano solo gli ultimi dettagli da definire, ma possiamo dire che la trattativa tra Milan e Young Boys per Athekame è oramai arrivata alle battute finali. La fumata bianca definitiva è attesa già nei prossimi giorni, con Allegri che finalmente avrà a disposizione anche il nuovo terzino destro. Ma non solo. Attenzione infatti anche alle ultime news rivelate in diretta da Sky Sport riguardanti un altro grande colpo di mercato.

Non solo Athekame: altro colpaccio di calciomercato per il Milan

Il noto giornalista Peppe Di Stefano ha dichiarato: “Il Milan in queste ultime ore si sta avvicinando tantissimo a Jashari. Non è arrivata la fumata bianca, ma diciamo che l’operazione con il Bruges si sta sbloccando sulla base di 33 milioni di euro più bonus. Le parti sono sempre più vicine. Jashari, a grandi passi, si avvicina al rossonero e l’accordo può essere a un passo“. Finalmente anche la trattativa Jashari sembra dunque arrivata al punto di svolta, con il Milan pronto a chiudere il grande colpo di calciomercato. Le prossime ore saranno quindi cruciali, tanto per Athekame quanto per Jashari.