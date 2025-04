Calciomercato Milan: botto Skriniar! E Tare vuole prendere pure… | News

Come vi stiamo raccontando ormai da diverso tempo, il prossimo calciomercato estivo sarà di quelli veramente incandescenti per il Milan, come confermano anche le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero in questi giorni. Il club è pronto a cambiare totalmente volto, a partire dai piani alti fino ad arrivare alla squadra. In dirigenza ci sarà infatti l'inserimento di un nuovo direttore sportivo, con Igli Tare che rimane tra i profili più caldi. Le notizie delle ultime ore parlano di un nuovo incontro in arrivo tra Tare e l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, segno evidente del fatto che le parti continuano a flirtare concretamente. Poi sarà la volta dell'avvicendamento in panchina, con un nuovo allenatore che prenderà il posto di Sergio Conceicao.