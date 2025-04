Calciomercato Milan – Pazza idea dalla Spagna: “Scambio folle col Real!”

Non solo direttore sportivo e allenatore: come sempre in casa Milan si parla moltissimo anche di calciomercato, come confermano alcune delle ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero in questo periodo. Effettivamente in estate il Milan cambierà tanto, forse tantissimo. Il prossimo sarà infatti un mercato quasi rivoluzionario, durante il quale molti giocatori saluteranno il Diavolo (compresi anche alcuni big) e molti altri sbarcheranno a Milano.