Calciomercato Milan – Gira una voce folle: “Scambio tra Leao e…” | News

Questo è sicuramente uno dei momenti più delicati e caotici in assoluto per il Milan, che si appresta a vivere mesi bollenti per quanto riguarda il calciomercato e non solo. Ci sarà una rivoluzione totale, tra nuovo direttore sportivo, nuovo allenatore e una profonda ristrutturazione della rosa prevista per il prossimo mercato estivo. Non è un caso dunque che già da ora stiano circolando tantissime news e indiscrezioni che parlano di quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro, con alcune indiscrezioni in particolare che hanno veramente del clamoroso. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza con la nostra consueta raffica di calciomercato, in cui abbiamo racchiuso le ultime notizie più rilevanti ed eclatanti che riguardano il Milan. Da alcuni nomi nuovi in entrata alla folle voce di scambio con Rafael Leao, iniziamo quindi subito a leggere e sfogliare rapidamente la nostra raffica una notizia dopo l'altra <<<