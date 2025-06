Ricci sì, ma non solo! Pedullà: “Il Milan vuole comprare anche…” | Calciomercato

Il Milan è a un passo da Samuele Ricci, che - salvo clamorosi e improbabili colpi di scena - a breve diventerà un nuovo giocatore rossonero. Già nelle prossime ore arriverà il via libera definitivo del Torino, con i club che stanno limando gli ultimi dettagli della trattativa. L'affare dovrebbe andare in porto sulla base di circa 25 milioni di euro complessivi, dunque bonus inclusi. E non è neanche escluso che nella trattativa tra Milan e Torino possano rientrare anche altri giocatori (occhio a Colombo e Bondo). Dettagli a parte comunque, Ricci è destinato a diventare il nuovo regista del Milan entro breve. Ma il Diavolo non vuole assolutamente fermarsi al centrocampista italiano classe 2001, anzi. Tare infatti si sta muovendo anche su altri grossi obiettivi. A tal proposito, il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha svelato alcune grosse novità in merito <<<