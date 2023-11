Milan, news pesantissima su Reijnders: “Follia di mercato! Pare che…”

Il tema mercato si sta facendo sempre più concreto in casa Milan visto che la sessione invernale è sempre più vicina e che quello rossonero sarà sicuramente tra i club più attivi a gennaio. A Pioli - come da lui stesso confermato in queste ore - serviranno infatti alcuni rinforzi. Ed è per questo che le ultime news di calciomercato parlano di tanti obiettivi finiti nel mirino del Milan. Ma non c'è solo il mercato in entrata da monitorare con attenzione. Sempre nelle scorse ore infatti è spuntata all'improvviso una clamorosa notizia di calciomercato che è stata sganciata in Inghilterra e che sta rimbalzando anche qui in Italia visto che riguarda molto da vicino proprio il Milan. E, in particolare, uno dei nuovi giocatori rossoneri arrivati da appena qualche mese a Milano, l'olandese Tijjani Reijnders: ecco di cosa si tratta <<<