Calciomercato Milan – Tutto vero, scelto il prossimo colpo: “Al 70% arriva…”

Il Milan ha intenzione di muoversi in vista del prossimo calciomercato di gennaio. Come vi abbiamo già raccontato nei scorsi giorni, nei pensieri del club rossonero ci sarebbero almeno due colpi: centrocampista e attaccante. Ma non è escluso anche un colpo per gli esterni difensivi, qualora si presentassero le giuste occasioni di mercato. Ma la priorità è una sola: il mediano.