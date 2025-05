Milan, Pellegatti sgancia la bomba di mercato: “Vi dico che Allegri vuole…”

Il Milan riparte da Allegri e ora pensa al calciomercato che sta per partire: occhio alle ultime news in merito dal noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti.

Dopo l'ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, adesso il Milan è chiamato a mettere in piedi un calciomercato estivo molto importante. Al netto anche di alcuni pesanti sacrifici in uscita. Di lavoro da fare ce n'è davvero tanto per il Ds Tare , che - come abbiamo già avuto modo di raccontarvi nelle scorse ore - vuole regalare colpi di mercato di un certo spessore ad Allegri . A tal proposito, particolarmente interessanti sono le ultime news rivelate dal noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube.

Partendo da un potenziale grosso sacrificio di mercato, il giornalista ha rivelato: "Nelle scorse ore i plenipotenziari del Manchester City sono andati in sede a Casa Milan ovviamente per parlare di Reijnders. Guardiola ha puntato il centrocampista rossonero come sostituto di De Bruyne. E se arrivano 70 milioni di euro, il Milan non potrà resistere. Non dobbiamo essere contenti per questo, però si può rimediare prendendo giocatori importanti". E proprio a tal proposito, Pellegatti ha poi rivelato alcuni nomi clamorosi che sarebbero nei pensieri di Massimiliano Allegri: ecco di chi si tratta <<<