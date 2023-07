Calciomercato Milan, Pellegatti annuncia: “Nuovo colpo in arrivo! E poi…” | News

Ore calde, anzi caldissime in casa Milan per quanto riguarda il calciomercato che continua a riservare importanti sorprese e notizie sempre nuove. Il club rossonero è a caccia di rinforzi, in particolare per il centrocampo, la fascia destra offensiva e l'attacco. Di voci e di nomi ne stanno circolando tantissimi, ma occhio a chi ora si starebbe avvicinando a grandi falcate al Milan.

A svelarci le ultime news sui movimenti rossoneri è come sempre il nostro Carlo Pellegatti che - dopo aver già parlato di Frattesi ormai sfumato - ha rivelato in esclusiva per IlMilanista.it quello che sarebbe il prossimo colpo di mercato in arrivo e non solo <<<