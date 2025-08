Milan, Pedullà sgancia la bomba: “Vlahovic ha deciso!” | Calciomercato

Attenzione alle ultime news sul Milan e su Vlahovic, in uscita dalla Juventus, rivelate dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà

Allegri continua a lavorare con la squadra alla preparazione della nuova stagione e alla costruzione del nuovo Milan, ma è chiaro che per avere a disposizione la rosa al completo serviranno ancora diversi colpi di calciomercato. E oramai siamo entrati ufficialmente nell’ultimo mese di trattative: adesso bisogna veramente stringere i tempi.

Tra le priorità di mercato per il tecnico rossonero c’è sicuramente anche un nuovo centravanti. Allegri tra l’altro sta facendo di necessità virtù in questo momento, non avendo avuto a disposizione nessun vero attaccante di ruolo durante la tournée estiva del Milan. Non potrà però essere così all’inizio del campionato. In quel momento, oltre a Gimenez, in rosa dovrà esserci anche un altra prima punta di peso là davanti.

A tal proposito, la primissima scelta di Allegri rimane sempre Dusan Vlahovic, ai ferri corti e in rotta con la Juventus. Il serbo, pupillo di Max, rappresenta una ghiotta occasione di calciomercato per il Milan. Il prezzo richiesto dalla Juve non è proibitivo (circa 20 milioni di euro), ma è l’ingaggio a rappresentare il vero ostacolo. In tutto questo, attenzione alle ultime news svelate dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà proprio su Vlahovic e su quella che sarebbe la sua scelta definitiva.

Vlahovic infiamma il mercato del Milan: le ultime news da Pedullà

Tramite il proprio sito ufficiale, il giornalista ha infatti sottolineato: “Possiamo aggiungere che anche in giornata i due club si sono parlati in modo abbastanza concreto. La situazione va seguita passo dopo passo, fin qui non ci sono altri inserimenti, soprattutto la volontà di Vlahovic è quella di andare al Milan. Fino a quando non cambierà idea, oggi non ci sono i presupposti, bisogna seguire questa traccia”. Volontà chiara dunque da parte del giocatore, che almeno per ora ha in mente solamente il Milan. Pedullà ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulla possibile trattativa con la Juventus.

“Comolli ha detto che andrà via alle condizioni della Juve, ma alla Juve conviene trovare una soluzione entro il mese in arrivo, altrimenti poi sarebbe tutto più complicato. Una via di mezzo per il cartellino si può trovare a metà strada tra 10 e 20, aggiungendo bonus non difficili da raggiungere. Anche sull’ingaggio una chiave può essere individuata, tra buonuscita e tutto il resto: un passo per volta, senza correre troppo…”. Insomma, secondo Pedullà, l’affare è tutt’altro che impossibile. La Juventus ha necessità di trovare una soluzione, in un modo o nell’altro, e Vlahovic ha scelto e vuole il Milan: tutti ingredienti che possono far svoltare la trattativa verso la fumata bianca nel corso dell’ultimo mese di calciomercato.