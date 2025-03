Milan News – Se arriva Paratici, vuole subito questi colpi di mercato! I nomi

Fabio Paratici è il candidato più accreditato per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan . Stando alle ultime news di casa rossonera infatti, l'ex dirigente della Juventus è il profilo preferito dell'amministratore delegato Giorgio Furlani , con il quale ha già avuto più di un contatto diretto nei giorni scorsi. L'arrivo di Paratici segnerebbe l’inizio di una nuova era rossonera, con scelte strategiche fondamentali sia per la panchina che per il prossimo calciomercato estivo del Milan .

Secondo calciomercato.com, Paratici e il Milan potrebbero presto arrivare a un punto di svolta. Ma c’è di più. Il dirigente avrebbe già individuato una serie di giocatori che potrebbero diventare obiettivi concreti per rinforzare la rosa milanista in vista del mercato estivo. Andiamo dunque a scoprire, uno per uno, tutti i nomi finiti sotto la lente d’ingrandimento in ottica Milan <<<