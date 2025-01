Calciomercato Milan – Walker? Rashford? No: “Ora il Milan vuole…” | News

Come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore, il mancato trasferimento di Okafor al Lipsia avrà certamente delle ripercussioni anche sulle mosse di calciomercato del Milan in entrata. Il club rossonero, non potendo più contare su un'uscita importante come quella di Okafor, ora è infatti costretto a rimodulare i propri piani di mercato. Soprattutto quelli relativi al grande colpo che il Diavolo aveva in mente, con i nomi di Walker e Rashford in cima alla lista.