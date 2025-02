Calciomercato Milan – Colpo da urlo, tutto vero: “Pronta l’offerta per…”

In casa Milan il calciomercato è un tema che non passa veramente mai di moda, soprattutto dopo la scoppiettante sessione invernale che ha dimostrato la voglia del club rossonero di investire e migliorarsi ancora. Come è ovvio che sia, anche in estate il lavoro verrà portato avanti da Ibrahimovic e soci, con nuovi grossi colpi in entrata ma anche qualche possibile e clamoroso sacrificio in uscita. Le ultime news di calciomercato che stanno circolando in ambiente Milan in queste ore confermano tutto questo e parlano proprio di diverse operazioni, alcune anche decisamente eclatanti e a sorpresa. E allora, come di consueto, torniamo a fare il punto della situazione con la nostra raffica di mercato, dove abbiamo racchiuso alcune delle notizie più importanti e rilevanti che riguardano i rossoneri. Senza indugiare oltre quindi, iniziamo subito a sfogliare la nostra raffica una notizia dopo l'altra <<<