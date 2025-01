Calciomercato Milan – Clamoroso, poco fa l’annuncio: “Fatta l’offerta per…”

Il calciomercato del Milan si sta letteralmente infuocando in queste ultime ore. In orbita rossonera infatti stanno circolando veramente tantissime news e indiscrezioni, alcune delle quali anche decisamente clamorose. Il Milan sta lavorando su più tavoli, sia per quanto riguarda il mercato in uscita che quello in entrata. Le priorità del Diavolo sono sempre le stesse: cercare di fare spazio in rosa e a bilancio per nuovi innesti, che sono previsti in praticamente ogni reparto.