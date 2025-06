Calciomercato Milan, offerta mostruosa in arrivo: “Allegri ha deciso” | News

In casa Milan il calciomercato è ovviamente il tema che sta tenendo costantemente banco in questi giorni. E sarà così per lungo tempo ancora, come è normale che sia. Anzi, siamo soltanto all'inizio di una sessione estiva che ha già portato in dote pesanti novità e che potrebbe riservare ancora tantissime altre sorprese da qui alla fine. Si è partiti con il sacrificio di Reijnders e con il colpo Modric . E ora si guarda avanti ai prossimi movimenti.

Tanti i nomi in orbita Milan, con Tare che sta lavorando su diversi obiettivi in entrata. E pure in uscita c'è sempre parecchio fermento, con i nomi sempre caldi di Musah, Theo Hernandez e non solo. Ma c'è una situazione in particolare che potrebbe prendere corpo a breve e che potrebbe anche addirittura stravolgere i pani di calciomercato del Milan con un'offerta mostruosa in arrivo: ecco di cosa si tratta e tutti i dettagli in merito <<<