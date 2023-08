Calciomercato Milan | Offerta last minute? Tutto confermato: Pioli ha deciso!

1 di 2

Milan, gli ultimi movimenti di mercato

Milan, Pioli ha preso un'importante decisione di calciomercato.

C'è Taremi per il Milan, che con il bomber iraniano potrebbe mettere a segno il suo decimo colpo di un calciomercato assolutamente elettrizzante e pieno di operazioni importanti. Nelle ultimissime ore sono sorti dei contrattempi e la trattativa ha subito una frenata inaspettata. Ma Stefano Pioli vuole fortemente un nuovo centravanti, ha spinto parecchio per avere a disposizione un alter ego di Giroud all'altezza. E il Milan proverà a regalargli Taremi fino alla fine. La fiducia nel risolvere le problematiche e chiudere il colpo in tempi brevi c'è.

Come ben sappiamo, dopo l'addio di Maldini e Massara, lo stesso Pioli ha assunto un ruolo più centrale nelle scelte di mercato del Milan, affiancando Furlani e Moncada nelle strategie da mettere in atto e nelle decisioni da prendere. Cosa che è successa anche con Taremi, ma anche per altri temi caldi di queste ultime ore.

Non solo Taremi: Pioli ha preso un'altra importante decisione per il calciomercato del Milan

In ambiente rossonero infatti stanno rimbalzando anche altre news di mercato oltre a quelle che riguardano Medhi Taremi, con il Milan che starebbe valutando pure altre situazioni calde. E, come detto,Stefano Pioli in queste ore avrebbe preso una drastica e precisa decisione di calciomercato: ecco di cosa si tratta <<<