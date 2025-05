Calciomercato, il Milan si scatena: “Guardate chi vogliono comprare” | News

Come vi abbiamo ribadito spesso negli ultimi tempi, l'estate del Milan si annuncia infuocata e non solo per le temperature. Anche sul fronte del calciomercato infatti, si prepara una vera e propria rivoluzione. E tra i vari rinforzi già messi in preventivo, i rossoneri sono decisi a intervenire con forza anche nel reparto d’attacco. Accanto a Santiago Gimenez, già individuato come punto fermo del futuro attacco milanista, l’obiettivo è quello di affiancare un altro centravanti di peso e soprattutto capace di garantire gol con continuità.