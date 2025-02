Calciomercato, Ibra ribalta il Milan: una formazione spaziale per il 2025!

Quello di gennaio è stato sicuramente un calciomercato di fuoco per il Milan, che si è reso grandissimo protagonista fino agli ultimi minuti. Tanti movimenti, sia in uscita che in entrata. Ben 6 partenze (Ballo-Touré, Calabria, Zeroli, Bennacer, Okafor e Morata) ma soprattutto 5 colpi importanti (Walker, Santiago Gimenez, Joao Felix, Bondo e Sottil). Una mezza rivoluzione di mercato, insomma. Una rivoluzione che però potrebbe continuare anche per il prossimo futuro, in vista della prossima stagione.